اقتصاد
04 تشرين الأول 2017 - 01:47
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انخفاض في سعر البنزين...وارتفاع في المازوت والديزل

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انخفاض في سعر البنزين...وارتفاع في المازوت والديزل
سجلت اسعار المحروقات، هذا الاسبوع، انخفاضاً بسيطاً، فانخفضت سعر صفيحة البنزين الـ  95 أوكتان 200 ليرة والـ 98 اوكتان 100 ليرة . فيما ارتفع سعر  المازوت والديزل 300 ليرة. 
 
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:
 
بنزين 98 اوكتان: 24800 ليرة
 
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بنزين 95 اوكتان: 24200 ليرة
 
ديزل: 16000 ليرة 
 
مازوت: 15800 ليرة
 
 
 
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