انخفاض في سعر البنزين...وارتفاع في المازوت والديزل

سجلت اسعار المحروقات، هذا الاسبوع، انخفاضاً بسيطاً، فانخفضت سعر صفيحة البنزين الـ 95 أوكتان 200 ليرة والـ 98 اوكتان 100 ليرة . فيما ارتفع سعر المازوت والديزل 300 ليرة.
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:
بنزين 98 اوكتان: 24800 ليرة
بنزين 95 اوكتان: 24200 ليرة
ديزل: 16000 ليرة
مازوت: 15800 ليرة
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