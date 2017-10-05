الرئيس عون: لا عودة عن إجراءات ضبط الواردات والنفقات

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون الا عودة عن إجراءات ضبط الواردات والنفقات ومكافحة الفساد ، مشددا على أن الدولة في صدد إعداد خطة إقتصادية تعطي قطاعات الإنتاج دوراً مهمّاً.
ولفت الرئيس عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية في بعبدا، الى أن هناك تبدّلا إيجابيا في ميزان المدفوعات، موضحا أن موسم السياحة كان ناجحاً والمداخيل ازدادت من الرسوم الجمركية.
في المقابل، كشف رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية محمد شقير" تمكنا من احراز تقدم معه حول مجمل نقاط البحث، وبقيت هناك نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي. ونحن وضعنا الامر في عهدة رئيس الجمهورية".
واكد ان وزير المال منفتح على التحاور حول هذا الموضوع في موازنة العام 2018.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية