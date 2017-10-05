سلفة الخزينة ليست مخالفة للقانون... الجراح للـLBCI: الحلّ الجذري للانترنت هو الـFTTC

وزير الاتصالات ضيف كلام الناس...

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LBCI News Lebanon

رأى وزير الاتصالات جمال الجراح أن الحلّ الجذري لموضوع الانترنت هو اللجوء الى مشروع الـFTTC أي Fiber Optics to the cabinet، كاشفا أنه في 15 تشرين الثاني ستبدأ عملية توسيع السنترالات للهاتف الثابت، والتي ستأخذ حوالي 4 اشهر.

وأوضح الجراح في حديث للـLBCI عبر برنامج "كلام الناس" أنه طلب سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لمشروع مقدم في الموازنة، مشددا على أن سلفة الخزينة ليست مخالفة للقانون.

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واعتبر وزير الاتصالات أنه في حال لم يوافق مجلس الوزراء على إقرارها فلا يمكننا أن نعد الناس بإنترنت جيّدة للناس.

وعن الانترنت غير الشرعي، شدد الجراح على ان الطريقة الأفضل لمعالجة قضية الانترنت غير الشرعي هي تخفيض الأسعار لضرب التهريب ولجعل الانترنت بمتناول الجميع.

وكشف وزير الاتصالات ان لبنان قد يتحوّل الى HUB للانترنت أي موزّع للدول المجاورة بعد توسيع السعة البحرية لاستقدام الانترنت عبر قبرص، بعدما تم رفع حصة لبنان بين قبرص واوروبا من 50 جيغا الى 500 بكلفة النصف.

ولفت الجراح الى ان الوزارة بحاجة الى 300 مليون دولار لتحويل الشبكات الى fiber optic في كل لبنان، مشيرا الى انهم تمكنوا عن طريق المناقصات من توفير 30 مليار وانجاز المرحلة السابعة من الاتصالات بـ40 مليار والتي كانت مقدرة بأكثر من ذلك سابقا.

واكد وزير الاتصالات ان الـ4g يصل الى معظم الأراضي اللبنانية ولكن المشكلة على مستوى الـcoverage، قائلا "سيتم توسيع دائرة المشاورات التقنية لنتمكن من الوصول لحل لمشكلة التغطية".​

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