نقابة الصرافين: على كل شركة أو مواطن التقدم بإخبار لتحديد المسؤول عن رفض الـ100 دولار من الطبعة القديمة

الإعلان

أوضحت نقابة الصرافين في لبنان، بعد ظاهرة عدم تداول فئات من الطبعة القديمة من الماية دولار أميركي، أن ما تشتريه شركات الصرافة يوميا من الدولارات تسلم 90% منه إلى التجار الذين بدورهم يودعونها في المصارف بغية تحويلها ثمنا لما يستوردوه من بضائع، مشيرة إلى أن في الآونة الأخيرة توقفت بعض المصارف عن إستلام فئة الماية دولار البيضاء من التجار فطالبوا بدورهم الصرافين بإستبدالها بالفئة الزرقاء وهنا بدأت الازمة.وتوجّهت النقابة إلى كل شركة أو مواطن يرفض المصرف إستلام الفئات بإستثناء المهترئة أو الممزقة والملطخة أن يتقدم بإخبار إلى الجهات المعنية لتحديد المسؤول الحقيقي، مؤكدة أنه يهمها أن تلتمس الجدية والواقعية لدى المصارف والمعنيين بالتعاطي مع هذا الأمر وعدم رمي الكرة في ملعب الغير.