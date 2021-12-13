فياض التقى في باريس المدير العام لشركة TotalEnergies... وهذا ما أكد عليه الجانب الفرنسي

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يقوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بجولة على ابرز المسؤولين الفرنسيين في القطاعين العام والخاص بناءً لدعوات سبق وتلقاها.وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الطاقة، فقد استهلّ فياض زيارته إلى العاصمة الفرنسية بلقاء جمعه مع Patrick Pouyanné رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة TotalEnergies. وقد تناول اللقاء سبل تفعيل تواجد الشركة في لبنان.‎وقد استعرض الجانبان دور الشركة في ملف التنقيب عن الغاز في لبنان، خاصةً في البلوك ٩، وما يتطلّبه الأمر من استقرار في المنطقة. كما شمل الحديث عرض الوزير لدورة التراخيص الثانية التي تمّ تحديد مهل تقديم العروض للمشاركة فيها في حزيران ٢٠٢٢.‎ كما أكّد Pouyanné على جهوزية الشركة واستعدادها لتزويد لبنان بالبنى التحتية اللازمة لتخزين وتغويز الغاز السائل في لبنان كما وتأمينه لبلد الارز بناءً لإتفاقيات طويلة الامد. ولفت إلى أن الشركة هي الثانية عالمياً في هذا المجال، مشددا على أنّها تملك حالياً محطة عائمة كاملة الجهوزية وهي مستعدّة فوراً لوضعها قيد العمل.‎واتفق الطرفان على أن تقوم TotalEnergies بدراسة فنّية ومالية أولية تمهّد لتقديم عرض شامل يتعلّق بإنشاء محطة تغويز عائمة (FSRU) في موقع محطة الزهراني كما وتزويدها بالغاز السائل، علمًا بأنّ الكميات المطلوبة تتراوح يين ٦٥٠ مليون متر مكعب سنويًا للمحطة الحالية، ومليار واربعماية مليون متر مكعب سنوياً بعد انشاء محطة كهرباء اضافية.‎وقد أكّد الجانب الفرنسي اهتمامه بالاستثمار في مجال الطاقة البديلة والمتجددة (شمسية وهوائية) وفي تعزيز حصّة الطاقات البديلة والمتجددة في إجمالي الطاقة المنتجة في لبنان، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع سهلة وسريعة التنفيذ بالنسبة لشركة TotalEnergies، ووعد بالنظر في كيفية تنفيذها في ظل الصعوبة التي قد يواجهها لبنان في تأمين الضمانات المالية اللازمة لذلك وفي ضوء خطة زيادة التعرفة التي تعتزم وزارة الطاقة والمياه وضعها قيد التنفيذ.وفي ختام اللقاء، وعد Pouyanné دعم مبادرة سفارة لبنان في فرنسا، والتي تبناها الوزير فياض، بشأن انشاء تحالف من أجل الطاقة يجمع شركات فرنسية تعمل في لبنان بهدف تزويد مؤسسات رسمية، وعلى رأسها مدارس وجامعات عامة، بالطاقة الشمسية.