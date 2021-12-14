البراكس: لهذا السبب ارتفعت اسعار المحروقات

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أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس ٢٧٠٠٠ ليرة هو السبب الرئيسي لارتفاع اسعار المحروقات.ولفت الراكس إلى أنه بالبرغم من ان اسعار النفط المستوردة تراجعت في الجدول لكل الف ليتر ١١,٤٠ دولار للبنزين و ١٧ دولار للمازوت، ارتفع سعر صفيحة البنزين ١٠٨٠٠ ليرة لان مصرف لبنان رفع سعر الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %٨٥ من ٢٠٤٠٠ الى ٢١٣٠٠.كما أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات إلى أن سعر صرف الدولار المعتمد في احتساب %١٥ وفقا للسوق الحرة والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه ارتفع من ٢٤٩٠٠ الى ٢٦٧٥٠ ، موضحا أنه لان هذا السعر يطبق على %١٠٠ من اسعار المازوت والغاز المستوردة، ارتفع سعر صفيحة المازوت ١٧٨٠٠ ليرة وقارورة الغاز ١٣٧٠٠ ليرة.