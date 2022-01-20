اقتصاد
20 كانون الثاني 2022 - 12:19
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وزير الاقتصاد خفّض سعر ربطة الخبز ورفع وزنها

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وزير الاقتصاد خفّض سعر ربطة الخبز ورفع وزنها
Lebanon News
خفّض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، للمرة الثانية في غضون أيام، سعر ربطة الخبز الأبيض مع رفع وزنها، تزامناً مع انخفاض الدولار ورغم ارتفاع أسعار المازوت بواقع 35 دولاراً للطن.

وأصبح سعر ربطة الخبز الأبيض وزنتها بأحجامها الثلاثة، كالآتي:
 
360 غراماً بـ5 آلاف ليرة
 
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835 غراماً بـ8 آلاف ليرة

1245غراماً (الربطة العائلية) بـ11 آلاف ليرة.
 
 وأصدر سلام اليوم قرارين: الأول يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extra وsuper extra وكل الفئات الأخرى.
 
 
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