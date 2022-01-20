وزير الاقتصاد خفّض سعر ربطة الخبز ورفع وزنها

خفّض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، للمرة الثانية في غضون أيام، سعر ربطة الخبز الأبيض مع رفع وزنها، تزامناً مع انخفاض الدولار ورغم ارتفاع أسعار المازوت بواقع 35 دولاراً للطن.
وأصبح سعر ربطة الخبز الأبيض وزنتها بأحجامها الثلاثة، كالآتي:
360 غراماً بـ5 آلاف ليرة
835 غراماً بـ8 آلاف ليرة
1245غراماً (الربطة العائلية) بـ11 آلاف ليرة.
وأصدر سلام اليوم قرارين: الأول يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extra وsuper extra وكل الفئات الأخرى.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية