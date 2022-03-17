ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في ظل إثارة روسيا للشكوك بشأن تقدم محادثات السلام مع أوكرانيا، وتقييم المستثمرين لتأثيرات الخروج المحتمل للإمدادات الروسية من السوق العالمية، على ما أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ) .ففي نيويورك ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 7% في حين قال متحدث باسم الكرملين في موسكو إن أنباء حدوث تقدم كبير في المحادثات بشأن أوكرانيا كانت "خطأ"، لكن المحادثات ستتواصل.وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية قد أدت إلى اضطراب حاد في تدفق إمدادات النفط الروسي إلى أسواق العالم، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع إنتاج روسيا وهي عضو أساسي في تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط بنحو الربع خلال أبريل المقبل.وجرى تداول خام برنت القياسي اليوم بنحو 105 دولارات للبرميل، حيث تأرجح سعره في حدود أكثر من 5 دولارات خلال اليوم وذلك للجلسة السادسة عشر على التوالي.وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 69،6 دولار إلى 73،101 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل في تعاملات نيويورك.