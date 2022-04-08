اقتصاد
08 نيسان 2022 - 03:37
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سلامة لـ"رويترز": الاتفاق مع الصندوق سيساهم في توحيد سعر الصرف

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سلامة لـ&quot;رويترز&quot;: الاتفاق مع الصندوق سيساهم في توحيد سعر الصرف
Lebanon News
رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي هو حدث إيجابي للبنان.

واشار سلامة لـ"رويترز" الى أن مصرف لبنان تعاون مع صندوق النقد وسهّل مهمته، والاتفاق مع الصندوق سيساهم في توحيد سعر الصرف.

وأمل سلامة  في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج الاقتصادي.
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