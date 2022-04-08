سلامة لـ"رويترز": الاتفاق مع الصندوق سيساهم في توحيد سعر الصرف

رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي هو حدث إيجابي للبنان.
واشار سلامة لـ"رويترز" الى أن مصرف لبنان تعاون مع صندوق النقد وسهّل مهمته، والاتفاق مع الصندوق سيساهم في توحيد سعر الصرف.
وأمل سلامة في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد للحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج الاقتصادي.
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