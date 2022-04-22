الشامي في واشنطن ويعقد لقاءات مكثفة من أجل وضع الإتفاق مع صندوق النقد على سكة التطبيق

الإعلان

في واشنطن وعلى مدى اربعة ايام عقد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اجتماعات مكثفة مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع مسؤولين في كل من وزارتي الخزانة الاميركية والخارجية الاميركية .وقال الشامي للـLBCI: "ان الهدف من هذه الاجتماعات كان التنسيق والسعي لتأمين الدعم للبنان بعدما تم الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد ومع الدول المانحة مثل الفرنسيين والاتحاد الاوروبي والاميركيين. "واكد سعادة الشامي انه "لمس دعماً كبيراً للبنان بعدما حصل اتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد ولكن كل المجتمع الدولي ينتظر من لبنان الاجراءات المطلوبة لاسيما الاجراءات المسبقة كي تبرهن السلطة اللبنانية انها جدية في البرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .وقال الشامي: "ان كل من التقاهم اكدوا انهم يريدون مساعدة لبنان لكن على لبنان ان يساعد نفسه وان يلتزم بانجاز كل القوانين المطلوب اقرارها في مجلس النواب كي يصبح البرنامج مع صندوق النقد نهائياً ويصل الى المجلس التنفيذي لادارة الصندوق ."الاجراءات المسبقة هي القوانين الثلاثة الموجودة في مجلس النواب، اي مشروع الموازنة، وتعديل قانون السرية المصرفية والكابيتول كونترول، بالاضافة الى قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب ان تنجزه وترسله الى المجلس قبل الانتخابات . "وختم الشامي في كلامه للـLBCI :"انجاز هذه القوانين الثلاثة من شأنه اعطاء اشارة مهمة للدول المانحة للمباشرة ببرنامج دعم لبنان."