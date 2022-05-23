مذكّرة تفاهم بين وزارة الطاقة ومصرف الإسكان

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وقّع مصرف الإسكان ممثلاً برئيس مجلس إدارته مديره العام أنطوان حبيب مذكّرة تفاهم مع "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" التابع لوزارة الطاقة ممثلاً بمديره العام المهندس بيار خوري، في مقرّ المصرف في وسط بيروت.وتحدّث حبيب بعد حفل التوقيع، قائلا: "ضمن سياستنا المشتركة للمساهمة في تمكين اللبنانيين من بناء مستقبل مستدام في لبنان، يهدف لقاؤنا اليوم إلى إطلاق مذكرة تفاهم بين مصرف الإسكان و"المركز اللبناني لحفظ الطاقة" التابع لوزارة الطاقة والممثّل بمديره العام المهندس بيار خوري، وذلك برعاية وزير الطاقة وليد فياض".وأضاف: "فيما يعتزم مصرف الإسكان إطلاق قروض الطاقة الشمسيّة ابتداءً من ٢٠ حزيران المقبل إلى جانب القروض السكنيّة، يأتي تعاوننا اليوم لِدَعم آلية مَنح هذه القروض على المستوى الفني والتقني، لضمان تركيب أنظمة طاقة عالية الجودة بشكلٍ يمنح الأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط إمكانية الحصول على كهرباء مستدامة، بأسعار مقبولة، من خلال التعامل مع جهاتٍ موثوقة تتمتّع بخبرة واسعة في هذا المجال".وذكر أنّ مصرف الإسكان أنشأ تطبيقاً إلكترونياً خاصاً يسهّل على الأفراد الاطّلاع على تفاصيل شروط القرض ويمكّنهم من تقديم طلباتهم إلكترونياً من دون تكبّد عناء التنقّل من مكان إقامتهم إلى مقرّ المصرف.وقال حبيب: "مبروك لنا جميعاً هذا التعاون البنّاء من أجل حياةٍ أفضل ومستقبلٍ مستدام لعائلاتنا وشبابنا، في خطوة جبّارة لمواجهة التحدّيات الاجتماعية والحياتية التي يعيشها اللبنانيون في هذه المرحلة الصعبة على الصعد كافّة".بدوره، قال خوري: "شرفٌ كبير لنا أن نوقّع اتفاقية الشراكة مع السيّد أنطوان حبيب ومصرف الإسكان. إذ أن هذه الاتفاقية حقيقةً، أتت في الوقت الذي يعاني فيه لبنان واللبنانيون في موضوع الطاقة. وعليه، إنها مميّزة بالتوقيت والمضمون".وأضاف: "نعلم أن الطاقة الشمسيّة تنمو بشكل كبير ومتسارع، إنما يستفيد منها أصحاب الدخل المرتفع. واليوم جاءت هذه المبادرة التي أطلقتموها من مصرف الإسكان لتُصيب اللبنانيين ذوي الدخل المحدود".وتابع: "إننا كوزارة طاقة نضع خبراتنا بالطاقة البديلة في تصرّف مصرف الإسكان، خدمة كاملة ومتكاملة. كما خصّصنا فريقاً متخصّصاً لتقديم الشروحات اللازمة لأي استفسار".