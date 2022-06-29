اقتصاد
29 حزيران 2022 - 11:02
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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 46 مليون و500 ألف دولار بمعدل 25200 ليرة

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مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 46 مليون و500 ألف دولار بمعدل 25200 ليرة
Lebanon News
أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 46 مليون و500 ألف دولار أميركي بمعدل 25200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
 
وأشار إلى أنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقًا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
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