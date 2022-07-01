كم بلغ عدد الوافدين إلى لبنان خلال شهر حزيران؟

الإعلان

غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه على توتير، قائلا: "بث الثقة بلبنان وبمرافقه لتعود حركتها أفضل مما كانت عليه، مسؤولية وطنية".وأضاف: "اقتربت حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إليه في حزيران الحالي إلى قريب مما كانت عليه في حزيران 2019:- حزيران 2022: 103 طائرة و16358 وافدا.- حزيران 2019: 124 طائرة و18847 وافدا".