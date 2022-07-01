اقتصاد
01 تموز 2022 - 10:02
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كم بلغ عدد الوافدين إلى لبنان خلال شهر حزيران؟

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كم بلغ عدد الوافدين إلى لبنان خلال شهر حزيران؟
Lebanon News
غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه على توتير، قائلا: "بث الثقة بلبنان وبمرافقه لتعود حركتها أفضل مما كانت عليه، مسؤولية وطنية".

وأضاف: "اقتربت حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إليه في حزيران الحالي إلى قريب مما كانت عليه في حزيران 2019:
- حزيران 2022: 103 طائرة و16358 وافدا.
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- حزيران 2019: 124 طائرة و18847 وافدا".
 
 
 
 
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