بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية لحزيران

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أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال حزيران 2022، وجاء على الشكل الآتي:- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.248 بيانا جمركيا.- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد 46 بيانا جمركيا Preshipment.- البيانات التي تبين أنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 618 بيانا جمركيا.- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها، وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية، 549 بيانا جمركيا.- البيانات التي أحيلت على الكشف والفحص بعد الدراسة 2.035 بيانا جمركيا.- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.722 بيانا جمركيا.- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 67 بيانا جمركيا.وتوزعت على الشكل الآتي: مسحوق غسيل 6، أجهزة ولوازم كهربائية 37، زيت هيدروليك 1، بلاط سيراميك وأدوات صحية 15، منتجات ورقيةوقطنية ومنسوجات 3، أدوات طبية 2، أجهزة طاقة 3.وأشار المعهد إلى أن البيانات غير المطابقة هي نوعان:- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية، التي تعالج بواسطة التصحيح 58 بيانا جمركيا.- البيانات غير المطابقة، التي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 9 بيانات جمركية.وهي مفصّلة على الشكل الآتي: مسحوق غسيل - نسبة الملح 13.25% ونسبة المواد الفعالة 7.3%- 930 كغ - مصر - مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة الملح 11.1% ونسبة المواد الفعالة 6.6 % - 21600 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/ مسحوق غسيل - نسبة الملح 67% ونسبة المواد الفعالة 2.5 % - 700 كغ - ألمانيا - مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة الملح 82% ونسبة المواد الفعالة 1% - 20000 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/شوكولا - تلوث جرثومي - 2381 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس / مهارس كهربائية - دون فاصل أمان - 276 قطعة - الصين - معبر المصنع / أدوات لطب الأسنان - عدم تأمين الشهادات المطلوبة و عدم وجود المعلومات التقنية - 1100 قطعة - الصين - مطار بيروت / جهاز طبي - عدم تأمين الشهادات المطلوبة - قطعة واحدة - الهند - مطار بيروت / الواح طاقة شمسية - بضاعة مستعملة - 200 قطعة - المانيا مرفأ بيروت.