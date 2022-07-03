بيرم: حصرنا 126 مهنة باللبنانيين

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عقد في اتحاد بلديات بعلبك لقاء مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وفريق عمل الوزارة، حول كيفية استخدام منصة التوظيف التي أطلقتها الوزارة، في حضور مدير العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول النقابات والعمال في البقاع شفيق شحادة، أعضاء مكتب التشغيل، ورؤساء بلديات واتحادات البلديات.ونوه بيرم في كلمة له بـ"المقاربة الجديدة لدى المسؤولين ومجلس الوزراء لملف النازحين السوريين، الذي بات يشكل عبئا على واقعنا الاقتصادي وعلى العمالة اللبنانية".وأشار إلى خطة الوزارة "التي حصرت 126 مهنة باللبنانيين"، قائلا: "نشرنا على المنصة المهن التي حصرناها باللبنانيين، كل شركة او مؤسسة تريد تشغيل غير لبنانيين ألزمناها بأن تضع إعلانا، ولا يسمح لها بذلك إلا بعد مرور مدة أسبوعين على الإعلان، ولا نوافق على أي صاحب عمل غير لبناني إلا إذا كانت مؤسسته استثمارية، ولكن للاسف نعاني من عدم استعداد قسم كبير من شبابنا على العمل في العديد من المهن رغم الضائقة الاقتصادية وتفشي البطالة، وبالمقابل هناك شباب متحمس للعمل ولديه إرادة، لذا يجب نشر ثقافة العمل وتشجيع الشباب على العودة إلى ساحة العمل. كما حركنا لجنة المؤشر وانجزنا فيها مخرجات قدر الإمكان، ونحن نوازن بين مصالح العمال ومصالح أرباب العمل".