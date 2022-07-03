مصرف لبنان في كتاب لخلف: لم نقم بأية عملية على الموجودات الذهبية

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كشف النائب ملحم خلف عن جواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول "كمّية الموجودات الذهبية الموجودة في بيروت وفي الولايات المتحدة الأميركية، وعن أية عمليات مالية قد طالتها أو أعباء تمّ إثقالها بها"، وذلك بعد إرسال لسلامة ونائبيه الاربعة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كتباً بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ طالبوهم فيها بتزويدهم بمعلومات.وقد نصّ هذا الكتاب حرفياً: "أنّ مصرف لبنان لم يقم بأية عملية، مِن أي نوعٍ وشكل كان، على هذه الموجودات الذهبية".إليكم الكتاب: