اقتصاد
07 تموز 2022 - 13:04
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كم بلغ حجم التداول على Sayrafa اليوم؟

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كم بلغ حجم التداول على Sayrafa اليوم؟
Lebanon News
أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 40 مليون دولار أميركي بمعدل 25400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
 
وأشار إلى أنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقًا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
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