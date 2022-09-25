وزير الأشغال: المال العام حق للدولة ولا يمكن التهاون بشأنه

وزير الأشغال: المال العام حق للدولة

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LBCI News Lebanon

جدد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه تأكيده أن المال العام، هو حق للدولة، ولا يمكن التهاون بشأنه.



وقال في بيان: "بناء عليه فقد أشرنا في الموازنة العامة على ما يلي: كل ‎شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن سداد ما يتوجب عليه وفقاً للقانون، ستقوم الإدارة المختصة بختم الموقع بالشمع الأحمر وبشكل نهائي".

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