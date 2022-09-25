وزير الأشغال: المال العام حق للدولة ولا يمكن التهاون بشأنه

جدد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه تأكيده أن المال العام، هو حق للدولة، ولا يمكن التهاون بشأنه.
وقال في بيان: "بناء عليه فقد أشرنا في الموازنة العامة على ما يلي: كل شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن سداد ما يتوجب عليه وفقاً للقانون، ستقوم الإدارة المختصة بختم الموقع بالشمع الأحمر وبشكل نهائي".
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