اقتصاد
25 أيلول 2022 - 10:41
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وزير الأشغال: المال العام حق للدولة ولا يمكن التهاون بشأنه

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وزير الأشغال: المال العام حق للدولة ولا يمكن التهاون بشأنه
Lebanon News
جدد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه تأكيده أن المال العام، هو حق للدولة، ولا يمكن التهاون بشأنه.

وقال في بيان: "بناء عليه فقد أشرنا في الموازنة العامة على ما يلي: كل ‎شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن سداد ما يتوجب عليه وفقاً للقانون، ستقوم الإدارة المختصة بختم الموقع بالشمع الأحمر وبشكل نهائي".
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