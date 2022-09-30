سلام التقى وفدا اقتصاديا قطريا: التعاون الوثيق بين البلدين واعد

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سلام

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة وفدا اقتصادياً قطريا ضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والعمل والصحة والداخلية ومسؤولين عن غرفة التجارة والصناعة، وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستويات كافة بين البلدين، مع التركيز على فرص الاستثمار والتعاون بين الشركات القطرية والشركات اللبنانية في مجال التجارة والخدمات.‎وقال الوزير سلام: "التقيت وفدا قطريا برئاسة وزارة التجارة القطرية ضم مندوبين عن وزارة العمل والصحة والداخلية وغرفة التجارة والصناعة في قطر، وتداولنا في إمكان التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين وخصوصا في موضوع توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وامكانات الاستثمار الواعدة بين البلدين في اطار استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد. كما تم التشديد على تطوير التعاون بين الشركات في بلدينا وخصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية لما لذلك من مردود اقتصادي آمن على البلدين".وأضاف: "لقد استمعنا الى مطالب الوفد القطري، الذي أوضح لنا عن النقاط والمشاريع العديدة والمتنوعة التي يمكننا التعاون بها على الصعيدين التجاري والخدماتي، وما لها من عائدات مادية وفوائد على اقتصاد بلدينا، وتم الاتفاق على متابعة البحث لوضع آلية عملية لتطوير عملية التعاون والاستثمار بين لبنان وقطر".تابع: "لقد أطلعنا الوفد القطري على المجالات المتعددة التي تتوافر فيها فرص الاستثمار في دولة قطر، وهي على مراحل وخصوصا أن هناك فرصا مهمة ترتبط بأمور موقتة كالمونديال في قطر، ونحن في لبنان ننظر بفخر واعتزاز أن يكون هذا الحدث العالمي على أرض دولة عربية شقيقة ومحبة للشعب اللبناني ونأمل لهذا الحدث النجاح بما يعود لقطر وشعبها وكل العرب بالفخر والتقدم"، لافتا الى المشاركة المميزة التي سجلها لبنان عبر وزارة الاقتصاد والشركات اللبنانية في أكسبو دبي 2020 الذي استمر لستة اشهر من تشرين 2021 حتى آذار 2022.وقال: "نحن على ثقة تامة بأن التعاون الوثيق بين دولة قطر الشقيقة ولبنان في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل الخبرات واعدة ومتكاملة وننوه بدعم قطر الدائم للبنان، والقطاع الخاص اللبناني مهتم كثيرا بتعزيز التعاون والشراكة مع نظيره القطري".‎إشارة إلى أن أعضاء الوفد القطري هم: وكيل الوزارة المساعد في وزارة العمل محمد حسن العبيدلي، المدير العام للإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية اللواء محمد احمد العتيق الدوسري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة في وزارة التجارة والصناعة صالح ماجد الخليفي، المدير العام لغرفة قطر صالح حمد الشرقي المري، مدير إدارة الاستخدام في وزارة العمل ناصر عبد الله المناعي، رئيس قسم تصاريح العمل في وزارة العمل سالم درويش المهندي، مكتب وكيل الوزارة في وزارة العمل احمد حسين عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستقدام "ويزه" عبد الهادي بخيت برقان، المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والدعم المؤسسي لشركة "ويزه" إبراهيم عبد الله الملا، المدير التنفيذي للموارد البشرية في وزارة الصحة فهد علي خميس المسلماني، مدير الجوازات والإسكان في وزارة الصحة احمد مطر علي الهاجري ومساعدة المدير التنفيذي للتوظيف في وزارة الصحة صبيحة امين قاسمي.