كنعان لـ"صوت الناس": بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف ١٥ ألف فيه مغالطات كبيرة

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شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أنه لا يمكن التعاطي مع الوضع المالي والاقتصادي ومع سعر الصرف من منطلق تقني من دون النظر الى ابعاده الاجتماعية وانعكاسه على الناس، مؤكد أن كرامة الناس يجب ان تحفظ قبل كل شيء.ولفت في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال"، الى أن بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف ١٥ ألف فيه مغالطات كبيرة، سائلا: "كيف يمكن توحيد سعر الصرف من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من أموال المودعين؟".ورأى كنعان أن هناك قاسما مشتركا بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية وهو الهيركات على المودعين، مشيرا الى أن "الخوف الفعلي من أن نصل الى مكان تفقد فيه الثقة".وقال: "في توزيع الخسائر يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن".واعتبر أن أي "تعديل للدولار الجمركي يجب أن يأخذ بالاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية المنتظرة من الحكومة ولا يجوز "سلخ" الناس ومعالجة كل شيء على حساب الناس".وقال: "من أصل كل مواد الموازنة 16 فقط لها علاقة بالموازنة والباقي كلّه فرسان، فلماذا اثقالها بقوانين تحت الضغط؟ الموازنة خالية من الرؤية الاقتصادية مع تجميع أرقام لخفض العجز وفقا لتركيبة حسابية ناقصة لكلّ مكونات الموازنة".واعتبر أن "حكومة فيها الكل" هي أسوأ حكومة لأنها لا تُحاسب فلبنان يحتاج الى أكثرية تحكم وأقلية تعارض فإن نجحت الحكومة تبقى وان فشلت تذهب الى بيتها.وعن الإستحقاق الرئاسي، قال كنعان: "الرئيس رئيس الدولة وصلاحياته بالدستور واضحة وهو ليس "شاهدا ما شفش حاجة" ولن نقبل بعد اليوم ان يكون رئيس الجمهورية "قاعد على طاولة مش شايفو حدا" ومن سندعمه يجب ان يتوافق مع رؤيتنا وطروحاتنا التي سنطرحها قريبا".وأضاف: "الأجواء تشير الى أن "حكومة في" ولكن لا أرى حتى الآن نضوجا في انتخاب رئيس قبل ٣١ تشرين الأول".