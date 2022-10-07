اقتصاد
07 تشرين الأول 2022 - 06:26
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مصرف لبنان للمصارف: لاخذ الموافقة المسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير لاستيراد المشتقات النفطية

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مصرف لبنان للمصارف: لاخذ الموافقة المسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير لاستيراد المشتقات النفطية
Lebanon News
طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تعميم من المصارف استثنائيا أخد موافقة من مصرف لبنان مسبقا، على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) على أن يتم لاحقا تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.
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