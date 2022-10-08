سرور طالب وزارة الإقتصاد واللجنة الأمنية بإعادة النظر في جداول توزيع مادة الطحين

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طالب رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور وزارة الإقتصاد واللجنة الأمنية "بإعادة النظر في الجداول التي تصدر من وزارة الاقتصاد بعد التحقق من اللجنة الامنية، لإعطاء كل من لديه نقص في مادة الطحين حقه، وحسم لكل من لديه زيادة، وأخذ اجراءات بمن كان لديهم زيادات كبيرة جدا لا يقبلها المنطق، ولقد ظهر الأمر جليا من خلال مراقبتنا للجداول منذ ظهورها للعلن، كي لا يقفل أي فرن يوما واحد، وكي لا ينتظر المواطن على أبواب الافران لحظة ليشتري الخبز، آملين منكم أخذ المطلب ودراسته على أرض الواقع قبل إصدار الجدول الجديد".واعتبر سرور أن إعادة ١٠ في المئة للأفران التي كان لديها نقص حل جزءا كبيرا من أزمتها، أما إعادة ١٠ في المئة للافران التي لديها زيادة فأمر كان يجب التحقيق به والتدقيق قبل أعطائهم إياها.