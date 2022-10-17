فياض التقى نظيره المصري... وتأكيد على جهوزية ضخ الغاز الطبيعي الى لبنان فور استكمال الاجراءات

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التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا.وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعى فوراً الى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصرى واستقباله في الاراضي اللبنانية.وأكد المهندس طارق الملا استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للاشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في اطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة.من جانبه، وجه الوزير فياض الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خصوصا في هذه المرحلة المهمة.وحضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.