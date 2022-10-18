كنعان: التواصل مع صندوق النقد لم يتوقف وهناك توافق على معظم النقاط الواردة في مشروع قانون السرية المصرفية

كنعان: هناك توافق مع صندوق النقد على معظم النقاط الواردة في مشروع قانون السرية المصرفية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السرية المصرفية, صندوق النقد,كنعان,كنعان: هناك توافق مع صندوق النقد على معظم النقاط الواردة في مشروع قانون السرية المصرفية

LBCI News Lebanon

أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال جلسة مجلس النواب أن "معظم المعلومات والتحاليل التي تناولتها بعض وسائل الأعلام وصدرت عن بعض الخبراء والمتابعين حول قانون السرية المصرفية لا تمت الى الواقع بصلة. فالتواصل والتنسيق مع صندوق النقد لم يتوقف منذ أسابيع وحتى ساعات الصباح الاولى، وهناك توافق على معظم النقاط الواردة في مشروع القانون باستثناء نقطة محورية وأساسية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمودعين وحقوقهم من التعسف باستعمال بعض الصلاحيات أكان بمتن القانون او من خلال مراسيم تطبيقية يجري العمل للتفاهم عليها وصياغتها".

الإعلان