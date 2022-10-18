شقير أكد خلال لقائه حبيب وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب مصرف الإسكان

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استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان جبيب، وجرى البحث خلال اللقاء في الواقع الإقتصادي والإجتماعي وتأثير ذلك في مختلف النواحي الحياتية للمواطنين لا سيما في موضوع السَكَن.ورحب شقير بحبيب "إبن القطاع الخاص اللبناني وصديق الهيئات الإقتصادية"، مؤكداً ضرورة تضافر جهود الجميع لتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.وبعدما عرض حبيب أمام شقير المشاريع والبرامج التي ينفذها مصرف الإسكان وتطلعاته المستقبلية، أكد شقير "وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانبه وجانب مصرف الإسكان الذي يشكل حاجة ماسة للمواطنين، بخاصة ذوو الدخل المحدود لتأمين مسكناً لهم ولعائلاتهم، وكذلك لتمكينهم من الإستفادة من قروض الطاقة الشمسية".وفي نهاية اللقاء، تم الإتفاق على إستمرار التواصل والتنسيق في القضايا ذات الإهتمام المشترك لما في مصلحة المواطن اللبناني.