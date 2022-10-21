حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 30100 ليرة

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 25 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وأشار في بيان أنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.