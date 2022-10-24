نصار في اطلاق موقع نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة: دعم النقابة ساهم في تحسين صورة لبنان

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عبود

سنو

الحوت

أطلقت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان (ATTAL) في مؤتمر صحافي بالتعاون مع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وحضوره، وبرعاية مجلس الإدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، موقعها الإلكتروني الجديد والحديث: www.attal.org.lbحضر المؤتمر عدد من الشخصيات والفاعليات السياسية والسياحية منها، فضلا عن النقابات ومجلس إدارة نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان (ATTAL) وأعضائها. وكانت مناسبة لإعادة الحفل بعد غياب قسري من جراء جائحة الكورونا التي أدت بهذا القطاع إلى تكبد خسائر جسيمة.وتحدث رئيس النقابة جان عبود لافتا الى أن السفر وجهتان. وقال: "إن رسالتنا هي تشجيع السفر من وإلى لبنان لكننا نجحنا، وبفضل التعاون المستمر مع وزارة السياحة وغيرها من الوزارات، من تشجيع السياحة الداخلية سنة بعد سنة بتسليط الضوء على جميع المشغلين الجدد الذين يساهمون بإنهاض السياحة الداخلية وتنميتها والمساهمة في إعطاء صورةً جميلة عن البلد".بدورها، أكدت المديرة العامة لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان (ATTAL) لينا سنو أن وظيفتها الأولى والأهم منذ توّليها منصبها منذ أقل من سنة كان إعادة تصميم وتحديث الموقع الإلكتروني الذي هو بوابة كل شركة. وكشفت عن الحملة الجديدة التي تهدف إلى التوعية حول المكاتب غير المرخصة والتي تشكل عملية غش كبيرة بالنسبة إلى المسافر.وأشارت الى أن الموقع الإلكتروني هو حديث وسهل الإستعمال من أي جهاز كان، ويحتوي على المعلومات المهمة كلها لتسهيل الرحلة.أما الحوت، فتناول "دور الشركة المتزايد وهو يكمن في توفير أحدث المعدات وتقديم أفضل خدمات الطيران عالميا في لبنان بالرغم من المصاعب والتحديات التي مرت بها البلاد في السنة الماضية ولا تزال مستمرة".