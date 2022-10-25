وفد من البنك الدولي يزور ميقاتي: ندعم الشعب اللبناني في السراء والضراء ومستعدون لتقديم بين ٣٠٠ و٥٠٠ ألف دولار أميركي

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بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وفد من البنك الدولي بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، في مشاريع البنك الدولي في لبنان.وضم الوفد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه.وأكد بلحاج بعد اللقاء أنه لطالما كان البنك الدولي داعما للبنان وللشعب اللبناني، مشددا على أنه مستعد وفي هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان لتقديم تمويل مهم للشعب اللبناني تتراوح قيمته بين ٣٠٠ و٥٠٠ ألف دولار أميركي، يخصص لموضوع التغطية الإجتماعية الذي هو جد مهم، خصوصا مع ازدياد نسبة الفقر، ولمشاريع آخرى تتعلق بأستدامة الغذاء والزراعة المستدامة.ولفت رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا إلى أن البنك الدولي والحكومة اللبنانية سيعملان معا للمضي قدما في مشاريع مهمة في ميدان التغطية الإجتماعية والزراعة المستدامة، معربا عن دعم البنك الدولي للبنان وللشعب اللبناني في السراء والضراء.وردا على سؤال عن تمويل البنك الدولي لملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن قال بلحاج:" موضوع الطاقة والكهرباء في لبنان هو موضوع قديم، وكان البنك الدولي شريكا مع الحكومات اللبنانية المتتالية منذ العام ٢٠٠٢، وهناك إصلاحات مهمة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها، ونحن نسير مع الحكومة في هذه الاصلاحات وعندما تصل الى مستوى من التمكن الذي يعطينا القدرة على النظر بإيجابية الى امكانية المضي قدما في دعم هذا المجال، فنحن مستعدون للدعم ، ولكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم، ومنها مسألة التدقيق في الحسابات في مؤسسة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء وتصحيح الأسعار وهذه كلها غير موجودة".وأكد أن هذه الاصلاحات يمكنها أن تفتح الباب أكان للبنك الدولي او لشركاء آخرين في دعم قطاع الكهرباء اكثر في لبنان.