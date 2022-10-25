لقاء بين الخليل ووفد من البنك الدولي: لخلق فرص لمشاريع صغيرة

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تطرّق وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مع وفد من البنك الدولي إلى مجمل المشاريع التي يقوم بها البنك الدولي والتي يسهم في تمويلها لا سيما المشاريع الإنمائية، وجرى التركيز على المشاريع الزراعية خصوصاً مع التوجه العام نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية القادرة على تمتين البنية الاقتصادية ورفع مستوى مردودها، خصوصاً على الأُسر المنخرطة في المجالات الزراعية، بحسب الخليل.وشدّد الخليل على أهمية خلق فرص لمشاريع صغيرة تغني عن الاعتماد على المساعدات الاجتماعية التي ترهن المجتمع لحسابات الجهات المانحة.وكان وزير المال قد عقد اجتماعاً مع فريق الإحصاءات المالية الحكومية في صندوق النقد الدولي لمتابعة تحديث معطيات المالية العامة للدولة اللبنانية.