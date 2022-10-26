سلام بحث مع رئيسي مجلسي إدارتي "ألفا" و"تاتش" في الرقابة على التسعيرة وبيع البطاقات

سلام استقبل رئيسي مجلسي إدارتي شركتي ألفا وتاتش

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LBCI News Lebanon

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، رئيسي مجلسي إدارتي شركتي ألفا وتاتش جاد ناصيف وسالم عيتاني.



وتم البحث في موضوع الرقابة على التسعيرة وبيع البطاقات كما في موضوع الاقتصاد الرقمي وكيفية مساعدة الشركتين بالانترنت بهذا الخصوص دعما لمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير الاقتصاد الرقمي بغية خلق فرص العمل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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