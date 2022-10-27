اقتصاد
27 تشرين الأول 2022 - 05:48
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ما صحة وقف تصفية الرسوم الجمركية على سعر 1507 ليرة؟

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ما صحة وقف تصفية الرسوم الجمركية على سعر 1507 ليرة؟
Lebanon News
نفت المديرية العامة للجمارك ما يتم تداوله عن وقف تصفية الرسوم الجمركية على 1507 ليرة، مذكّرة أن ما يُشاع غير صحيح، وأن سائر المرافق والمراكز الجمركية براً وبحراً تعمل بشكل اعتيادي.

واشارت المديرية العامة، في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية، إلى أن البطء الذي لحق بسير العمل في ساعات الصباح، فمردّه عدم انتظام شبكة الانترنت في بعض المراكز.
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