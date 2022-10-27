ما صحة وقف تصفية الرسوم الجمركية على سعر 1507 ليرة؟

نفت المديرية العامة للجمارك ما يتم تداوله عن وقف تصفية الرسوم الجمركية على 1507 ليرة، مذكّرة أن ما يُشاع غير صحيح، وأن سائر المرافق والمراكز الجمركية براً وبحراً تعمل بشكل اعتيادي.
واشارت المديرية العامة، في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة المالية، إلى أن البطء الذي لحق بسير العمل في ساعات الصباح، فمردّه عدم انتظام شبكة الانترنت في بعض المراكز.
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