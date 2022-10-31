اقتصاد
31 تشرين الأول 2022 - 10:31
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"الريجي" تبدأ في ٨ تشرين الثاني تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب

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&quot;الريجي&quot; تبدأ في ٨ تشرين الثاني تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب
Lebanon News
أفادت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، بأن "لجان الشراء التابعة لها ستبدأ يوم الثلاثاء ٨ تشرين الثاني عملية تسلّم محاصيل التبغ في الجنوب".

وكانت "الريجي" أعلنت أن شراء التبغ والتنباك سيكون بالدولار الأميركي نقداً ومباشرة، مؤكدة أن الشراء سيتم بحسب النوعية، مع الحرص على مساعدة المزارعين تقديراً لمعاناتهم.
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