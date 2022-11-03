نقابة أصحاب محطات المحروقات: لا نتبنى الدعوة إلى التجمع أمام المديرية العامة للنفط غد

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أكدت نقابة اصحاب محطات المحروقات في بيان "عطفا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دعوة أصحاب المحطات للتجمع أمام المديرية العامة للنفط يوم غد الجمعة"، أنها كنقابة لا تتبنى هذه الدعوة، قائلة: "ليس لنا أي صلة بهذا التحرك لا من قريب ولا من بعيد ولا كنقابة ولا كأصحاب محطات. يهمنا ايضا التوضيح اننا كنقابة على تواصل دائم مع الوزارات والادارات المعنية من أجل تحسين واقع اصحاب المحطات ولم نقصر ولن نقصر في واجباتنا لحماية المحطات وتحسين جعالتهم وغيرها".وأضافت: "بالنسبة الى المجموعة التي تدعي انها تجمع اصحاب المحطات وهي لا تمت للنقابة بصلة فيهمنا هنا ان نذكر ان المطالب التي يتكلمون عنها، نحن كنقابة اول من طالب بها وقد قطعنا شوطا كبيراً في المفاوضات، وستصبح حيز التنفيذ قريباً كسابقاتها من المطالب التي حققتها النقابة، فكفا مزايدات دون طائلة".