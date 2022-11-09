اجتماع بين الهيئات الإقتصادية وسفير اسبانيا... شقير: اتفاق التعاون بين البلدين يحتاج الى خطة ترويجية

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بحث الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في إجتماع عمل عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع سفير اسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو يرافقه الملحق التجاري Mayoral Gabaldon Luis ، في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وآفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، في حضور رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ورئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الإسباني طلال زهر، وعدد من أعضاء المجلس.واشاد شقير بالعلاقات المميزة التي تربط لبنان بدولة إسبانيا الصديقة، متحدثا عن الأزمة الإقتصادية في لبنان وتداعياتها غير المسبوقة على أكثر من صعيد، واشار إلى عوامل عدة خففت من وطأتها وهي دينامية القطاع الخاص والتضامن بين مكونات المجتمع اللبناني ومساعدة الدول الصديقة ومن ضمنها بالتأكيد اسبانيا.ولفت رئيس الهيئات الاقتصادية الى وجود اتفاقات رسمية عدة تعزز العلاقة بين بين لبنان واسبانيا في كل المجالات السياحة والبيئة والثقافة والعلوم وحماية تبادل الاستثمارات، إضافة للشراكة الأوروبية والشراكة الأوروبية - المتوسطية والقيم المشتركة التي أكدها إعلان برشلونة في عام 1995، مشيرات الى ان التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير مما نطمح اليه، حيث وصل مستورداتنا من اسبانيا في عام 2021، قرابة 300 مليون دولار وصادراتنا نحو 50 مليون دولار.وقال شقير: "نحن نعلم أن إسبانيا تنتج تقريبا كل ما نستورده من أوروبا وأن المنتجات اللبنانية التي يمكنها الوصول إلى السوق الأوروبية لا شيء يحول دون دخولها إلى إسبانيا. لذا فإن المشكلة تكمن في ضعف المعلومات والتسويق والخدمات اللوجستية".وأكد شقير أن تغيير الوضع يحتاج الى خطة ترويجية تشمل تنظيم الوفود المتخصصة والزيارات الهادفة والمشاركة في المعارض في كلا البلدين.