توقيع مذكرة تعاون بين إتحاد الغرف اللبنانية ونظيره الليبي

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عُقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء إقتصادي بين إتحاد الغرف اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ووفد من الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية برئاسة محمد عبد الكريم محمد الرعيض، وبمشاركة رئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب في جامعة الدول العربية السفير محمد الأمين ولد أكيك، تم خلال البحث في سبل تفعيل التعاون الإقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين.وحضر الإجتماع عن الجانب اللبناني إضافة الى شقير رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، رئيس نقابة المستشفيات سليمان هارون، رئيس غرفة التجارة الدولية -بيروت وجيه البزري، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، وعدد من الفعاليات الإقتصادية ورجال الاعمال.وحضر الإجتماع عن الجانب الليبي إضافة الى الرعيض، مستشار الإتحاد محمد فتح الله قرقوم، والمستشار حسام الدين محمد صالح المسلاني.وأكد شقير إهتمام القطاع الخاص اللبناني بتعزيز التعاون مع نظيره الليبي، متمنياً بداية إرساء الإستقرار في الأوضاع السياسية، التي تمهد لإنطلاقة قوية في الإستثمار.كما أكد ان لبنان لديه قطاع خاص حيوي وديناميكي وناجح في مختلف المجالات وبإمكانه من خلال التعاون مع نظيره الليبي المساعدة في تطوير القطاعات الليبية المختلفة.أما الرعيض فنوه بأهمية الإجتماع التعاون الإقتصادي الثنائي، مشيداً بأهمية القطاع الخاص اللبناني وقوته وفعاليته.ولفت الرعيض الى ان إتحاد العام للغرف الليبية يعمل بقوة لإستعادة الإقتصاد الليبي عافيته وفعاليته، من خلال تفعيل كافة القطاعات الإقتصادية والخدماتية ومن ضمنها الصحة والتعليم، مشيرا الى إهتمام الجانب الليبي بالتعاون مع الجانب الليبي في هذه الجوانب المختلفة.وبعد نقاش طويل تناول كيفية تعزيز التعاون في مجالات الصحة والاستشفاء والدواء والصناعة والسياحة والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات، تم الإتفاق على متابعة كل هذه المواضيع الهام، بإجتماعات قطاعية لبنان ليبية على الـZoom تمهيداً لوضع تصور تعاون حولها.وفي نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تعاون بين إتحاد الغرف اللبنانية ممثلاً بشقير وإتحاد الغرف الليبية ممثلاً بالرعيض.