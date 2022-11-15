وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة ب 3.120.000 ليرة

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LBCI News Lebanon

حددت وزارة الصناعة في بيان سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وماية وعشرين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 16/11/2022 ولغاية الثلاثاء 22/11/2022 ضمناً.



ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد الوزارة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.