سلام استقبل وفدا ألمانيا... الى ماذا تطرق الإجتماع؟

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، وفدا من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في اطار التعاون بين لبنان وألمانيا ونتيجة لاجتماع الوزير سلام مع نظيرته الألمانية سيفينيا شولتز في روما في حزيران 2022.وتطرق الاجتماع الى أهمية وضع خطة مستدامة خصوصا في مجال الأمن الغذائي والصناعات الغذائية مع الاخذ في الاعتبار تعزيز قدرات المزارعين وتحفيز التصدير وتحويل المنتجات الزراعية.ورحب الوفد الألماني بمبادرة الوزير سلام لجهة طرحه خطة شاملة مستدامة تؤمن دعما كاملا على نطاق القطاع الزراعي والقطاع التجاري وقطاع الطاقة البديلة والري، بالتعاون مع القطاع العام، لتكون النتيجة هادفة.كما أبدى الوفد الالماني استعداده للمساعدة وتقديم الدعم لهذه الخطة.