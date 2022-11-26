زينون بحث مع سلام مشاكل قطاع الغاز

الإعلان

زار رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يرافقه امين سر النقابة جان كيروز.وبحسب بيان صادر عن النقابة، فإن المجتمعين ناقشوا شؤون قطاع الغاز.وبعد الاجتماع، قال زينون: "وضعنا الوزير سلام في ضوء مشاكل العاملين في قطاع الغاز، خصوصا ضرورة إصدار جدول تركيب الاسعار صباحا قبل الساعة الثامنة، حيث عرضنا لاشكالية تأخير صدور الجدول ولتداعياته السلبية على مصالح الموزعين والمستهلكين معا، كما عرضنا معه عمليات الغش التي يمتهنها بعض الموزعين وبعض شركات تعبئة الغاز على صعيد نقص الأوزان المحددة لسعة قوارير الغاز بحيث يوجد في الاسواق قوارير غاز معبئة ثمانية كيلو وتباع على أساس 10 كيلو وهذا الامر مسؤول عنه بالدرجة الاولى بعض شركات تعبئة الغاز والتي تعمل بطريقة غير شرعية، وهي لا تملك التراخيص المطلوبة لعمل هذه المنشأت".وأعلن زينون أن الوزير سلام أبلغه بأنه سيعقد اجتماعا مع وزير الطاقة الأربعاء المقبل للتباحث معه في مسألة اصدار جدول تركيب الاسعار باكرا، ووضع تدابير استثنائية للحفاظ على مصالح الموزعين والمواطنين، كما أكد الوزير أنه سيتصدى بشكل حازم لظاهرة الغش وسيعمل على مكافحته، وأنه سيتخذ تدابير رادعة بحق المخالفين بالوزن بأحالتهم الى القضاء المختص.