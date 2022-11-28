مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 45 مليون دولار بمعدل 30300 ليرة

مصرف لبنان يعلن عن حجم التداول على SAYRAFA

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LBCI News Lebanon

أعن مصرف لبنان في بيان، ان حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 45 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وشدد على أن على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

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