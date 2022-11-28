اقتصاد
28 تشرين الثاني 2022 - 13:14
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 45 مليون دولار بمعدل 30300 ليرة

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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 45 مليون دولار بمعدل 30300 ليرة
Lebanon News
أعن مصرف لبنان في بيان، ان حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 45 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وشدد على أن على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
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