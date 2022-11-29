اقتصاد
29 تشرين الثاني 2022 - 08:48
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حمية عقد اجتماعا مع وفد من البنك الدولي واستقبل وفدا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة

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حمية عقد اجتماعا مع وفد من البنك الدولي واستقبل وفدا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة
Lebanon News
عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه Jean- Christophe Carret، جرى في خلاله البحث في عدد من المواضيع والملفات التي سبق وان تم الاتفاق على إنجازها بتمويل من البنك وخصوصاً مشروع الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، فضلاً عن قرض مشروع الطرقات والعمالة.
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وأكد كاريه لحمية أنه سيصار الى تزويده خطة اعادة اعمار المرفأ.

واستقبل الوزير حمية وفدا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة برئاسة علي عبد الفتاح واطلع منه اوضاع قطاع الشاحنات المبردة الذي يضم 1300 شاحنة وآلية العمل على المعابر وتسهيل مرورها وكيفية تحسين وضع القطاع الذي يعتاش منه زهاء عشرة الاف عائلة.

وأكد حمية للوفد أنه سيتابع كل التفاصيل "لتنظيم القطاع بما له من مردود إيجابي على السائقين".
 
 
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