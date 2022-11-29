مراقبو مصلحة الإقتصاد سطروا محاضر بتجار مخالفين في الخيام وجديدة مرجعيون

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جال مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية، وبمواكبة أمن الدولة في مكتب مرجعيون حاصبيا، في السوبرماركات والمطاعم والملاحم في بلدتي الخيام وجديدة مرجعيون، للتأكد من وضع الأسعار على السلع والتقيد بالتسعيرة الرسمية لربطة الخبز ووجهوا انذارات خطية الى المخالفين وسطروا محاضر في حقهم.وقال رئيس المصلحة في محافظة النبطية محمد البيطار: "جلنا اليوم في بعض المحال التجارية والمطاعم والملاحم وسطرنا عددا من المحاضر في حق الذين لم يضعوا الأسعار على السلع والبضائع ولم يلتزموا تسعيرة وزارة الاقتصاد لربطة الخبز".وأضاف: "سنسير دوريات أخرى في أقضية النبطية ومرجعيون وحاصبيا".