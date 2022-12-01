وزارة الصناعة: كلفة المنتَج الصناعي الوطني لن تتأثر بالتدبير الجمركي الجديد... وللمواطن "بلّغنا بالمخالفات"

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اعلنت وزارة الصناعة أن "اليوم يدخل العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدّدت بـ 15 ألف ليرة لبنانية. ولن يطال هذا الاجراء الآلات الصناعية والموادّ الأوّلية المستوردة لزوم الصناعة والتصنيع في لبنان. وبالتالي، لن تتأثّر كلفة المنتَج الصناعي الوطني بالتدبير الجمركي الجديد، وسوف يحافظ على سعره المعتاد المعمول به كما كان سابقاً على أساس الدولار بـ 1500 ليرة."وشدّدت وزارة الصناعة على الصناعيين والتجار والمورّدين والموزّعين "الإلتزام بعدم تغيير الأسعار تحت ذرائع واهية".وحذّرت في بيانها، "كلّ من يستغلّ ويتلاعب ويزوّر الأسعار لتحقيق أرباح من غير وجه حقّ، وعلى حساب المواطن المكتوي أصلاً بنيران الغلاء".وناشدت الوزارة المواطنين والمستهلكين "إبلاغ الوزارة بالمخالفات التي يتعرّضون لها ويواجهونها، تمهيداً لاتّخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقّ المخالفين والمستغلين".