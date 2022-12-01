حمية: المنطقة الحرة لها أهمية محورية في مرفأ بيروت وفي الاقتصاد الوطني والتجارة الإقليمية والعالمية

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعا اليوم، في حضور رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت عمر عيتاني، مع وفد من "تجمع شاغلي المستودعات الخاصة" المستثمرة في المنطقة اللوجيستية الحرة في مرفأ بيروت.ووضع الوفد، بحسب المكتب الاعلامي في الوزارة، الوزير حميه في "هواجس مرحلة ما بعد اعادة اعمار مرفأ بيروت ووضع خطة اعادة اعماره، وما يتعلق ببدلات الأشغال والكفالات الضامنة للرسوم، فضلا عن الضمانات في ظل العديد من السيناريوهات المعدة لإعادة إعمار المرفأ، بحيث أن هذه الهواجس تعتبر حيوية بالنسبة إلى الوفد وتشجع على الاستثمار مجددا".وشدد حميه أمام الوفد على أن عودة الحياة الى المنطقة الحرة والعمل فيها، هي رسالة حياة وأمل لإعادة تفعيل دور لبنان الريادي، ويجب الحفاظ عليها، لأن المنطقة الحرة لها أهمية محورية في مرفأ بيروت وفي الاقتصاد الوطني، وفي التجارة الإقليمية والعالمية.وبدد حميه هواجس الوفد بإصراره على ابقاء المنطقة الحرة كجزء اساسي من مرفأ بيروت. وحث المستثمرين على اعادة اعمار المستودعات الخاصة "بهدف اعادة احياء الدور الذي كان يلعبه "التجمع"، اضافة الى التسهيلات التي كانت توفرها المنطقة اللوجستية للتجار والمستوردين".