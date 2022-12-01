تقرير لمعهد البحوث الصناعية حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لمراسيم المواصفات الإلزامية

ماذا جاء في التقرير؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنتجات المستوردة, معهد البحوث الصناعية,تقرير,ماذا جاء في التقرير؟

LBCI News Lebanon

صدر عن معهد البحوث الصناعية، تقرير بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها.



وجاء في التقرير:



خلال شهر تشرين الثاني 2022



البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 2.334 بيان جمركي.

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Pre-ipment): 30 بيان جمركي.

البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة: 548 بيان جمركي.

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية): 499 بيان جمركي.

البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 1.257 بيان جمركي.

البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه: 1.262 بيان جمركي.

البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 63 بيان جمركي.



الإعلان

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:



البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أوالنقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 58 بيان جمركي.



البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 5 بيان جمركي. وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (8)، أجهزة ولوازم كهربائية (46)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (6)، أجهزة طاقة (2)، زيت هيدروليك (1).علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أوالنقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 58 بيان جمركي.البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 5 بيان جمركي.

وهي مفصّلة على الشكل التالي:



مسحوق غسيل - نسبة الملح 40.3% - 32860 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل – نسبة الملح 34% ونسبة المواد الفعالة 6.8 %- 20250 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة الملح 49% ونسبة المواد الفعالة 2% - 25000 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة الملح 77% ونسبة المواد الفعالة 0.3 % - 32860 كغ – تركيا – مرفأ بيروت/برادات - قيمة التردد 60 HZ – 7 قطع – إسبانيا – مرفأ بيروت.