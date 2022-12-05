شقير بحث مع رئيس جامعة الكسليك في أوضاع التعليم الجامعي : لحماية هذا القطاع

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بحث رئيس "الهيئات الإقتصادية" الوزير السابق محمد شقير، مع رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب طلال هاشم اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في أوضاع قطاع التعليم في لبنان، بخاصة الجامعي وسبل تفعيل التعاون بين الهيئات الإقتصادية وجامعة الروح القدس.وأكد شقير"الإهتمام الكبير الذي توليه الهيئات الإقتصادية لموضوع التعليم والحفاظ على ديموته ومستواه العالي"، مشددا على "ضرورة تكاتف كافة الجهود لحماية هذا القطاع الإستراتيجي بالنسبة لموقع لبنان ودوره وهويته ومستقبله، بخاصة إن الجامعات في لبنان كان لها الدور الأساسي والريادي في تمكين اللبنانيين من العمل والإبداع والإنجاز في بلدهم وفي مختلف دول العالم".وأكد شقير للأب هاشم "وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانبه في أي مشروع يخدم جامعة الروح القدس والتعليم في لبنان".من جهته، شكر الأب هاشم شقير على إستقباله وعلى "الدور الكبير الذي يلعبه على رأس الهيئات الإقتصادية لحماية لبنان وإقتصاده وهويته"، آملا "في ترسيخ التعاون بين جامعة الروح القدس والهيئات على أكثر من مستوى خدمة للطلاب اللبنانيين ولقطاع التعليم في لبنان".ووجه الأب هاشم دعوة لشقير لزيارة الجامعة. وقد رد الأخير بقبول الدعوة التي سيتم تحديد موعدها قريبا".