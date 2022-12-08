مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 30 مليون دولار بمعدل 30500 ليرة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 30 مليون دولار بمعدل 30500 ليرة,مصرف لبنان:,مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 30 مليون دولار بمعدل 30500 ليرة

LBCI News Lebanon

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 30 مليون دولار أميركي بمعدل 30500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".

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