اقتصاد
08 كانون الأول 2022 - 16:25
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فادي الحسن للـLBCI: ابتداء من 15 الحالي سنشهد ارتفاعا كبيرا بعدد الوافدين الى المطار

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فادي الحسن للـLBCI: ابتداء من 15 الحالي سنشهد ارتفاعا كبيرا بعدد الوافدين الى المطار
Lebanon News
كشف المدير العام للطيران المدني فادي الحسن أنه ابتداء من 15 الحالي سنشهد ارتفاعا كبيرا بعدد الوافدين الى مطار رفيق الحريري. 

وقال في حديث للـLBCI: "في الشهر السابع من العام 2022، وصل مجمل أعداد الركاب القادمين والمغادرين عبر المطار الى 800 ألف راكب وهذا كان أعلى رقم سجّلناه السنة وفي شهر الحالي نتوقع الوصول الى رقم لا يقل عن 70 الى 75% من الرقم الذي شهدناه في الشهر السابع".
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وردا على سؤال حول ما اذا كان المطار لديه الجهوزية الكاملة لاستيعاب هذه الأعداد من الوافدين، أجاب: "مرّت على المطار أرقام أكبر بكثير من الآن والتعاون بين مختلف الأجهزة العاملة في المطار يؤدي الى استمرارية عمله 24/24 وهذا ما سنشهده في شهر الحالي".
 
 
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