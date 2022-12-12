شركة TOTALENERGIES: نتحضر لإستكشاف الرقعة رقم 9 في العام 2023

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LBCI News Lebanon

التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فيّاض خلال زيارته إلى فرنسا رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة TotalEnergies، السيّد Patrick Pouyanné، بحضور مدير عام التنقيب والانتاج عضو المجلس التنفيذي للشركة Nicolas Terraz .



وأكد pouyonné أن الشركة باشرت بنشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9، مرحبًا بالمفاجأة السارة التي شكّلها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم إنجازه في نهاية شهر تشرين الأول الفائت. كما فنّد Pouyanné الخطوات التي ستتخذها الشركة خلال الفصلين الأولين من سنة 2023 لجهة التحضيرات اللوجستية وبناء القدرات البشرية لمواكبة عمليات الحفر والتنقيب.

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وأشار في بيان الى أنه "حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى مدير العمليات، يشارك أكثر من 10 أشخاص في التحضير للبئر. وبحلول نهاية شهر آذار، سيصل عدد الفريق الذي يتمّ تجهيزه في بيروت إلى أكثر من 20 موظفا. وقد تم إطلاق المناقصة للإستحصال على سفينة الحفر، ومن المفترض أن تؤدّي إلى إختيار السفينة في الرّبع الأوّل من العام 2023. كما أرسلت طلبات مسبقة لموردي المعدات اللازمة للبئر. وبالتوازي، يتم تجهيز قارب من أجل المساهمة في الدراسات البيئية التي ستنتهي في أواخر شهر حزيران 2023. وتعمل فرق TotalEnergiesبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول على التحضير للبئر من أجل تحقيق هدف TotalEnergies وشريكتها ENI باستكمال الحفر في أقرب وقت ممكن في العام 2023."



من جهته، أكد الوزير فيّاض على أهمية التعاون بين الشركة والسلطات اللبنانية، ولا سيما هيئة إدارة قطاع البترول، لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن. كما اتفق الطرفان على أهمية الاستثمار في لبنان في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اعتماد تعرفة الكهرباء الجديدة.