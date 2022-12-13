مصلحة الاقتصاد جنوباً : محاضر ضبط ومصادرة 160 كيلو من اللحوم الفاسدة في سينيق الغازية

نظمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب ثلاثة محاضر ضبط في حق مخالفين في سينيق - الغازية بمؤازرة جهاز أمن الدولة. وتم خلالها حجز 160 كلغ من اللحوم الفاسدة في إحدى الملاحم نتيجة عدم مراعاة صاحبها للشروط الصحية اللازمة والنظافة العامة، إضافة إلى عدم اعلانه الاسعار ومخالفة محطة للمحروقات بيع مادة البنزين للمواطنين بسعر اعلى خلافا للمعتمد رسميا.
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