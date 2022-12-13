اقتصاد
13 كانون الأول 2022 - 08:27
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مصلحة الاقتصاد جنوباً : محاضر ضبط ومصادرة 160 كيلو من اللحوم الفاسدة في سينيق الغازية

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مصلحة الاقتصاد جنوباً : محاضر ضبط ومصادرة 160 كيلو من اللحوم الفاسدة في سينيق الغازية
Lebanon News
نظمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب ثلاثة محاضر ضبط في حق مخالفين في سينيق - الغازية بمؤازرة جهاز أمن الدولة. وتم خلالها حجز 160 كلغ من اللحوم الفاسدة في إحدى الملاحم  نتيجة عدم مراعاة صاحبها  للشروط الصحية اللازمة والنظافة العامة، إضافة إلى عدم اعلانه الاسعار ومخالفة محطة للمحروقات بيع مادة البنزين للمواطنين بسعر اعلى خلافا للمعتمد رسميا.
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