وزير الزراعة عرض مع وزير التجارة المصري تنمية أطر التعاون الإقتصادي المشترك

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بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، في إطار جولته في جمهورية مصر العربية، في سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الإقتصادي المشترك وإمكانات الإستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين في إقامة شراكات إستثمارية تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والإقتصادين المصري واللبناني على حدٍ سواء.وأعرب الحاج حسن عن تقديره لـ"الدور المحوري للدولة المصرية في تعزيز العمل العربي المشترك"، مشيرا أن الى أن "الدولة اللبنانية تقدر توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل نفاذ الصادرات اللبنانية للسوق المصري".ولفت الى ان "التزام دولة لبنان مختلف الإتفاقات المبرمة مع الحكومة المصرية الهادفة إلى تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين".وقال وزير الزراعة "إن مصر تُشكل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وهي داعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك"، مشيراً إلى أن "أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتعميق العلاقات المصرية اللبنانية والنهوض بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالح الشعبين الشقيقين".وأكد الوزير سمير من جهته، أن "مصر ولبنان يرتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة"، لافتاً الى أن "التواصل الدائم بين مجتمعي الاعمال بالبلدين ساهم في إقامة مشروعات تعاون مشتركة في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية".واشار الى "حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات اللبنانية في مصر وإقامة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين اللبنانيين، لا سيما في مجال التصنيع الزراعي للانتاج للسوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية"، منوهاً في هذا الإطار الى ان "جلسة المباحثات أكدت توافق الرؤى بين الحكومتين المصرية واللبنانية لتسهيل نفاذ المنتجات الزراعية بين البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية".وأوضح سمير أن "التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعاً بنسبة 33% خلال عام 2021 إذ بلغ 502 مليون دولار مقارنة بنحو 378 مليون دولار خلال عام 2020"، مشيراً إلى أن "الصادرات المصرية إلى لبنان ارتفعت بنسبة 18% حيث سجلت 329 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 280 مليون دولار خلال عام 2020".